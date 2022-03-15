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Marmara'da AKYA Eğitim Torpidosunun Denizaltıdan Atış Testi Yapıldı

Marmara'da AKYA Eğitim Torpidosunun Denizaltıdan Atış Testi Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, milli imkanlarla geliştirilen AKYA eğitim torpidosunun, Marmara'daki denizaltıdan başarılı bir atış testinin yapıldığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AKYA eğitim torpidosunun, denizaltılardan atış testlerine devam edildiği kaydedildi.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"İlk defa 'Müren' savaş yönetim sistemi kullanılarak Marmara Denizi'nde, TCG Preveze denizaltımızdan başarılı bir atış gerçekleştirildi. Bu başarıya katkısı olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN ve ilgili tüm paydaşlara teşekkür ederiz."

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