Med Marine İki Med-P16 Pilot Botunu Nijerya'ya Teslim Etti

Nijerya Liman İdaresi, iki yüksek kaliteli pilot teknesini bu hafta teslim aldı. Her iki bot da, özel bir nakliye gemisiyle Türkiye'den Nijerya'ya gönderildi. Kardeş gemiler PC OBONOMA ve PC BADARIYA olarak adlandırıldı.

PC OBONOMA'nın 360 derecelik sanal turuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: https://medmarine.com.tr/tour/MED-P16/index.html

Med Marine İş Geliştirme Uzmanı Can Cicioğlu şunları dile getirdi: “Nijerya Liman İdaresi tarafından işletilecek IBK Ltd'ye son teknoloji MED-P16 sınıfı iki pilot botu teslim ettiğimiz için çok mutluyuz. MED-P16 sınıfı pilot botları, pilot biniş operasyonlarının gereklerine özgü benzersiz özellikler sunmaktadır. Teknelerin yapım sürecinde Med Marine, IBK Ltd ve Nijerya Liman İdaresi arasındaki iyi iletişim ve işbirliği sayesinde, iki adet yüksek kaliteli pilot botumuzu teslim ettik. Bu satışın, uzun vadeli bir ilişkiye zemin hazırlamasını umuyoruz. "

Camarc tarafından tasarlanan MED-P16 serisi pilot tekneler, çelik gövdeli ve alüminyum yapıya sahip ve çift çeneli gövdelerinin yanı sıra her yönden olağanüstü deniz tutuşu sağlar.

Her gemi 16,50m uzunluğunda ve 4,8m genişliğinde olup 22 deniz miline kadar hızlanır. Kompleman alanı, 2 mürettebat ve 6 pilot barındırır. Alt konaklama birimine erişim, kaptan köşkünün arka ucundaki limana doğru yapılır. Alt konaklama, yemek alanı, WC, mutfak, depo alanları ve 2 kişilik kabini içerir.

Tasarım özelliklerinden bazıları:

Uzunluk: 16,5 m

Beam O.A. : 4,8 m

Su Çekimi: 1,3 m

Vira Haber