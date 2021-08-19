MED Marine, Kenya Liman İdaresi için 120tbp römorkörü ER94’ün suya inişini gerçekleştirdi

Med Marine’e ait olan Ereğli Tersanesi'nde inşa edilen ve Robert Allan tarafından tasarlanan RAstar serisi, son teknolojiye sahip benzersiz bir tasarımdır.

EREGLI94, Doğu Afrika'nın en büyük limanı olan Mombasa Limanı’nda önemli operasyonlarda görevlendirilecek ve Kenya Liman İdaresi'nin denizde verimliliği ve güvenliği artırmayı amaçlayan modernizasyon ve bakım programının bir parçası olarak operasyonlarını sürdürecektir.

Med Marine Ereğli Tersanesi Tersanesi Müdürü Kemal Bektaş:

Tersanemizde bugüne kadar inşa edilen en uzun, en geniş ve yüksek derinliğe sahip olan ER94 projemizin denizle buluşması, hepimizi gururlandırdı. Bundan sonraki donatım ve liman - deniz denemelerini de en kısa zamanda tamamlayıp projemizin teslimini gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Projemizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza, sonsuz teşekkür ediyoruz.

RAstar 4200 (MED-A42120); Kenya Liman İdaresi’nin römorkör filosuna katılacak, kurtarma ve liman operasyonları için hazır olacaktır. Mükemmel manevra kabiliyeti ile donatılmış ve 120 tonluk çeki kuvvetine sahip olan römorkör, gelişmiş gemi manevrası ve kıyı çekme performansları göstermesi için SOLAS gerekliliklerine göre inşa edilecektir.

Vira Haber