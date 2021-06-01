Med Marine, Super Ice Class Tier 3 Römorkörü Covurlui’yi A.F.D.J.’ye Teslim Etti

Serinin ilk römorkörü Sulina 2’nin teslimi, 20 Mayıs 2021’de gerçekleştirilmişti.

MED-A3055-ICE-SUPER sınıfı römorkör, Med Marine’nin Ereğli Tersanesi’ndeki mühendisleri tarafından, AFDJ'nin Tuna Nehri’ndeki operasyonel gereksinimleri için özel olarak inşa edilmiştir. Ek olarak; römorkör IMO Tier III düzenlemeleri ve BV Ice Class 1A Super notasyonuna haizdir.

Römorkör, Schottel SRP460FP sabit pervaneli ASD ünitelerine, THR Marine baş ve kıç vinçleri ile her biri 1.902 kW güç sağlayan iki adet Caterpillar 3512C dizel Tier III ana makina ile donatılmıştır.

Med Marine Türkiye tarafından inşa edilen Covurlui, Tuna nehrinde Braila (km 175) ile Sulina Bar arasında devriye gezecek ve bu bölgedeki deniz yolu trafiğinin emniyet ve güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Med Marine İş Geliştirme Müdürü Muhammet Gökhan:

“Yüksek kaliteli römorkörümüz Covurlui’yi tamamlayarak, AFDJ'ye başarıyla teslim etmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Hem inşa hem de teslim sürecinde, iyi bir işbirliği gerçekleştirdiğimize inanıyorum." sözlerini söyledi.

Covurlui, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

LENGTH OVERALL: 30,00m

EXTREME BEAM (INCLUDING FENDERS): 10,50m

DEPTH MOULDED: 4,85m

GROSS TONNAGE: 375GT

Vira Haber