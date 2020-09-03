Medkon Lines Yatırımlarını Güçlendirmeyi Hedefliyor

İki yeni konteyner gemisini filolarına dahil etmeye hazırlanan Medkon Lines, bu gemilerle yeni hatlar açmayı ve özellikle yurt dışı yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor.

Medkon Lines Genel Müdürü Mahmut Işık, yeni yatırımlarına yönelik olarak “Intermodal taşıma ağımızı genişleterek, yurt dışında depo ve kara nakliye yatırımları yapma planlarımız bulunuyor. Yeni gemi yatırımlarımız ile yeni hatlar açmayı planlıyoruz.

Aynı zamanda demiryolu taşımacılığının büyük önem arz edeceği gelecek dönemde biz de Medkon olarak yapılanmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızı son hızıyla devam ettiriyoruz” dedi.

ŞİRKETİN ÖZ MAL GEMİ SAYISI 8'E YÜKSELİYOR

Mahmut Işık, “Bu yıl içerisinde filomuza katmak üzere görüşmekte olduğumuz 2 adet konteyner gemisi bulunuyor” dedi. Böylece şirketin öz mal gemi sayısı 8’e çıkacak. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımlara değinen Mahmut Işık, depolarında gerçekleştirdikleri yeni makine yatırımlarının yanı sıra konteyner parkını genişlettiklerini ayrıca çekici ve dorse sayılarını da yüzde 50’ye yakın artırdıklarını söyledi.

MEDKON'DA KORONAVİRÜS VAKASI HİÇ YAŞANMADI

Pandemi sürecinde evden çalışma modelini uyguladıklarını belirten Işık, şirket çalışanları arasında hiçbir COVID-19 vakasına rastlamamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu süreçte şirket olarak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Işık, “Yükleme adetlerimizi koruduğumuz ve hatta yer yer artırdığımız bir yıl dönem geçirdik. Medkon ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber geçirdiğimiz zamanı çok özlediğimizi belirtmek isterim. Umut ediyorum ki, yıl sonuna kadar pandemi sorunu tamamen aşılır” diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi