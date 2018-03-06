MENTORESS Projesi Konferansı PRÜ’de

Proje, Erasmus+ Programı, Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Komisyonunu temsilen hareket eden Ulusal Ajans (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından verilen hibe ile hayata geçiriliyor.

Erkek egemen bir sektör olan denizcilik sektöründe sayıları zaten az olan kadınlar özellikle cinsiyet ayrımından kaynaklanan farklı nedenlerden dolayı sorunlar yaşamakta; bu sorunlar kadınların denizcilik görevlerini tercih etmelerini, tercih etseler bile bu görevlerde uzun süre kalmalarını engellemektedir. MENTORESS projesinin ana amacı kadınların karşılaşması olası olan bu sorunlarla başa çıkmalarını sağlayacak bir eğitim programı geliştirmek ve bu programın uzaktan eğitim yoluyla denizcilik eğitimi veren tüm kurumlarda uygulanmasını sağlıyor. Proje ayrıca kadınlarda bulunan liderlik becerilerini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Projenin bir diğer amacı denizciler arasında mentorluk ve e-mentorluk programlarının yerleşmesini ve bu programların söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Proje bir bütün olarak sadece kadın değil, erkek denizci adaylarına da fayda sağda sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'den Piri Reis Üniversitesi, Romanya'dan "Mircea cel Batran" Deniz Harp Okulu, Polonya'dan Akademıa Marynarkı Wojennej ve Bulgaristan’dan"Nikola Yonkov Vaptsarov" Deniz Harp Okulu olmak üzere dört denizcilik okulu tarafından yürütülecek olan proje sonucunda sadece denizcilik okullarında değil tüm erkek egemen iş alanlarına eleman yetiştiren okullarda kullanılabilecek bir müfredata ulaşmak hedefleniyor.

Vira Haber