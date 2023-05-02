Milli Kürekçiler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'na Katılacak
Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarışacak.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek yarışlara Türkiye'den 5 sporcu katılacak. Organizasyonda, 20 ülkeden 100'ü aşkın sporcu mücadele edecek.
Azerbaycan'ın Mingeçevir kentindeki Haydar Aliyev Caddesi'nde yarın yapılacak geçit töreniyle başlayacak organizasyon, 4 Mayıs'ta Sugovuşan bölgesinde start alacak. 5-6 Mayıs tarihlerinde Mingeçevir'de devam edecek yarışlar, 7 Mayıs'ta Bakü'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Türkiye'yi, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda temsil edecek ekipler şöyle:
19 Yaş Altı (Gençler) Milli Takım
Onur Sönmez / Barlas Balı - İki çifte (JMA2X)
17 Yaş Altı (Yıldız) Milli Takım
Muhammed Efe Yılmaz - Tek çifte (JMB1X)
Emir Şenpolat / Mustafa Efe Kınalı - İki çifte (JMB2X)
Vira Haber
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