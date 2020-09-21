Milli Serbest Dalışçı Fatma Uruk Altın Madalya Kazandı

Milli Serbest Dalışçı Fatma Uruk, uluslararası yarışmada altın madalya kazandı. Uruk aynı yarışmada Türkiye rekorunu da 10 metre geliştirdi.

Dünya rekoru denemesi için Meksika'da hazırlıklarını sürdüren ve koronavirüs nedeniyle 6 aydır ülkede olan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, burada düzenlenen uluslararası bir yarışmada 60 metreye dalarak hem altın madalya kazandı hem de Türkiye rekorunu 50 metreden 60 metreye çekti.



Meksika’da dünya rekoru denemesi için hazırlıklarını sürdüren milli serbest dalışçımız Fatma Uruk, hazırlık döneminde Meksika’da katıldığı bir uluslararası organizasyonda 60 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı.

Daha önce 50 metre olan Türkiye rekorunu, yarışmada altın madalya elde edebilmek için 60 metreye çeken Fatma Uruk, kırdığı rekor sonrası yaptığı sıcağı sıcağına açıklamasında “60 metre derinlikten sanki hiç nefesimi tutmamışım, 20 metreden geliyormuşum gibi çıkmam dışında sorun yaşamadık! Hakemler biraz şoka girdi sadece, ben sakinleştirdim sorun yok” dedi.

Uruk, “Türkiye rekorumuz hayırlı olsun. Ülkece daha iyi dereceleri hak ediyoruz ve alacağız. Üstüne çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Vira Haber