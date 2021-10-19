Milli sporcu Miray Ulaş’tan tarihi başarı

Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından da desteklenen genç sporcu Miray Ulaş, İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası’nda Hansa 303 Kadınlar sınıfında üçüncü oldu.

Ulaş’ın bu başarısı, paralimpik seviyede Türkiye’nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyası olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Profesyonel olarak yelken, triatlon ve yüzme sporlarıyla ilgilenen ve bugüne kadar onlarca başarıya imza atan Ulaş, 16-21 Eylül 2021 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmuş ve Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Ulaş 5-6 Ekim 2021 tarihlerinde de Alanya’da gerçekleştirilen Paratriatlon Dünya Kupası’nda da 4. olmuştu.

Ulaş’tan MDTO’ya Teşekkür Ziyareti

Genç sporcu Miray Ulaş, İtalya’da kazandığı başarıyı paylaşmak üzere, Mersin Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova ve Genel Sekreter Kpt. Mesut Öztürk ile görüşen Ulaş, kendisine destekleri için Oda Yönetimine teşekkürlerini iletti.

“Hem kendi adımıza hem de kentimiz ve ülkemiz adına mutlu ve gururluyuz”

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Ulaş’ın tarihi bir başarıya imza attığını belirterek hem kendi adlarına hem Mersin ve ülkemiz adına mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Lokmanoğlu “Miray genç yaşına rağmen müsabakalarda çok başarılı sonuçlar alıyor. Gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağına, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirteceğine inancım tam. Yolu açık olsun. Çalışkanlığı ve azmi için başta kendisine, onu destekleyen ailesine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vira Haber