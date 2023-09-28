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Milli Sporcular, Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Milli Sporcular, Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Milli sporcular, yarın İtalya'da başlayacak Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'na katılacak.

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Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak ve 1 Ekim Pazar günü sona erecek şampiyonada büyükler ile gençler kategorisinde Türkiye'nin 8 sporcu ve 6 ekiple temsil edileceği belirtildi.

Türkiye'nin parakürek ekibiyle de ilk kez şampiyonada yer alacağı ifade edildi.

Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nda milli takımda şu isimlerin mücadele edecek:

Kadınlar tek çifte (CW1X): Ebru Akınal

Erkekler tek çifte (CM1X): Fatih Ünsal

Karışık iki çifte (CMIX2X): Onata Kazaklı-Aslıhan Naran Akkay

19 yaş altı kadınlar tek çifte (CJW1X): İrem Üstündağ

19 yaş altı erkekler iki çifte (CJM2X) : Arda Berat Çekeçeker-Semi Yağız Al

Parakürek karışık iki çifte (PR3CMIX2X): İrem Üstündağ-Muharrem Dakın.

Vira Haber

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