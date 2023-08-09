Milli Yelkenciler Dünya Şampiyonası'na Katılacak
Hollanda'da 11 Ağustos Cuma günü başlayacak Dünya Yelken Şampiyonası'na 6 milli sporcu katılacak.
A+A-
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Hague bölgesinde gerçekleştirilecek yarışta milli sporcuların Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
Nacra 17 sınıfından Alican Kaynar-Beste Kaynakçı'nın (Fenerbahçe Kulübü), 470 Karışık sınıfında ise Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe Kulübü) ve Efe Tulçalı-Defne Danışmend'in (Galatasaray Kulübü) Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler : Milli Yelkenciler, Dünya Şampiyonası, Yelken
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.