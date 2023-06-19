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Milli Yüzücülerimiz 23 Madalya Kazandı

Milli Yüzücülerimiz 23 Madalya Kazandı

Milli yüzücüler Yunanistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda 23 madalya elde etti.

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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larissa kentinde gerçekleştirilen organizasyon, sona erdi.

Milli sporcular 13 ülkenin katıldığı organizasyonda, 7 altın, 10 gümüş, 6 bronz toplam 23 madalyayla erkeklerde ikinci, kadınlarda dördüncü, genel sıralamada ise takım dördüncüsü oldu.

Ayrıca Atlama Milli Takımı, 15-18 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 25. International Diving Müsabakası'nda 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz toplam 16 madalya kazandı.

Takım sıralamasında 3. olan milli takımda, milli sporcu Sude Köprülü, müsabakanın "En Başarılı Kadın Sporcusu" seçildi.

Vira Haber

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