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Milyonluk teknelerin sergileneceği fuara sayılı günler kaldı

Milyonluk teknelerin sergileneceği fuara sayılı günler kaldı

Türk denizciliğinin gelişimi ve tanıtımının yanında ticareti için de çok önemli sorumlulukları olan, “Türkiye’nin Boat Show’u” CNR Avrasya Boat Show’un kapıları 22 Şubat’ta açılıyor.

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Dünya denizcilik sektörünün en büyük iki fuarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, sınıflarının en iyisi yat markalarının dünya ve Türkiye tanıtımlarına ev sahipliği yapacak. Fuarda aralarında Princess, San Lorenzo, Numarine, Azimut, Fairline, Hanse, Sacs, Jeanneau, Prestige, Yamaha, Suziki, Honda, Mercury, Yuka, Tohatsu, Nuova Jolly, Axopar’ın da olduğu dünya markaları, en yeni ve iddialı modellerini sergileyecek. Türkiye’nin en prestijli fuarı CNR Avrasya Boat Show’da birçok tekne de ilk kez görücüye çıkacak.

Vira Haber

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