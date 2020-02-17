Milyonluk teknelerin sergileneceği fuara sayılı günler kaldı

Dünya denizcilik sektörünün en büyük iki fuarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, sınıflarının en iyisi yat markalarının dünya ve Türkiye tanıtımlarına ev sahipliği yapacak. Fuarda aralarında Princess, San Lorenzo, Numarine, Azimut, Fairline, Hanse, Sacs, Jeanneau, Prestige, Yamaha, Suziki, Honda, Mercury, Yuka, Tohatsu, Nuova Jolly, Axopar’ın da olduğu dünya markaları, en yeni ve iddialı modellerini sergileyecek. Türkiye’nin en prestijli fuarı CNR Avrasya Boat Show’da birçok tekne de ilk kez görücüye çıkacak.

Vira Haber