Moody’s 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.

4 ŞİRKETİ İZLEMEYE ALDI

Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.

Petkim konuyla ilgili KAP’a bir açıklama yaptı

Petkim tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moddy's Investors Services Ltd. ("Moody's") Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi sonrasında, şirketimizin "B1 –" olan uzun vadeli kredi notunu olası bir düşüş için izlemeye almıştır. Söz konusu incelemenin başlatılmış olması, Şirketimizin kredi notunun düşürüleceği anlamına gelmemekte olup Moody's tarafından yapılacak inceleme sonrası verilecek karar yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Vira Haber