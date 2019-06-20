Ereğli Denizcilik Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Vali Erdoğan Bektaş, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve ailelerini kutladığını belirterek, "Çocuklarımızın ve hocalarımızın yapmaya çalıştıkları şey önemli. Bu konuda ne kadar gayret göstersek ne kadar imkan oluştursak azdır. Üstelik Denizcilik Fakültemizin maalesef okul sorununu henüz çözebilmiş değiliz. Bu konuda da emek veriyoruz, kafa yoruyoruz. Kısa vadede çözüme ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise üniversitenin yeni açacağı yerleşkelerle adını uluslararası başarılarla duyurmaya devam edeceğini anlatarak, "Fakülte ve meslek yüksekokullarımızın değişik bölüm ve programlarına ilk kez veya yeniden öğrenci alınacaktır. Akredite olan fakültelerimiz engelsiz üniversite alanında alınan ödüllerimiz, uluslararası başarılara imza atan öğretim üyesi ve öğrenci arkadaşlarımız, uluslararası kuruluş ve üniversitelerle imzaladığımız anlaşmalarımız, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcu öğrencilerimizle, üniversitemiz nicelik ve nitelik olarak başarılarını artırmaya devam ettirmektedir. Uluslararası öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve elemanlarımızla gittikçe büyüyerek sadece Türkiye'nin bir üniversitesi olmakla kalmayıp bütün dünyaya hitap ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülteden mezun olan öğrencilere, belgeleri dağıtıldı. Bölümlerinde birinci olan öğrencilere başarı belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Vira Haber