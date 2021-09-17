MOST Bodrum için geri sayım başladı

Ulusal Amatör Balıkçılık Sirküleri ve merkezi Amerika’da bulunan ve geçtiğimiz yıl kuruluşunun 82. yılını kutlayan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde düzenlenen MOST Balık Avı Turnuvası’na 30 sportif balıkçı teknesiyle beraber toplam 200 yarışmacı katılacak.

MOST Bodrum Balık Avı Turnuvasında; uygun donanımdaki tekneler, mavi kanat orkinos balığının yanı sıra bölgede bolca av veren diğer balık türlerini avlayacak, yakaladıkları balıkların boyları ve ağırlığına göre puan kazanacak. Balıkların denize sağlıklı olarak geri bırakılması ise yarışmacılara kazandırdıkları yüksek puanlarla büyük ödüle daha çok yaklaştıracak.

Vira Haber