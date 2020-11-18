MSA, Türkiye’nin İlk Profesyonel Süperyat Şefliği Eğitimini Veriyor

Türkiye’nin en kapsamlı yiyecek-içecek eğitim merkezi olan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), yine bir ilki gerçekleştirerek Profesyonel Süperyat Şefliği eğitimi veriyor. Aşçılık mesleğini restoran ve otel mutfağıyla sınırlamayan MSA, ekipmanın olduğu ve mutfağın kurulabildiği her yerde bu mesleğin yapılabileceğini bu eğitimle kanıtlıyor. Atlantico Yachting işbirliğiyle açılan MSA Profesyonel Süperyat Şefliği programında, Türkiye’nin vizyoner, potansiyel sahibi şeflerini süperyat-megayat sektörüne kazandırılması amaçlanıyor.

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİMLER

Süperyat sektörünü A'dan Z'ye kavratan programda, uluslararası yatlarda tercih edilen dünya mutfaklarından, en güncel yiyecek-içecek uygulamalarına ve dünyanın her yerinde en iyi malzemelerin tedarik aşamasına kadar, yat mutfağına özgü pek çok dinamik, hem teorik hem de pratik olarak anlatılıyor. Ayrıca uluslararası yat sektörüne uygun olarak tasarlanan bu programı bitirenler, dünyanın herhangi bir yerinde süperyatlarda şef olarak çalışabiliyor.

SADECE YAZIN DEĞİL 12 AY İŞ İMKANI

Süperyat şefliğini dönemsel bir iş olarak düşünmemek gerekiyor. Özel tekneler yılın 12 ayı çalışırken farklı dönemlerde farklı lokasyonlarda iş bulmak mümkün oluyor. Ayrıca bu program özelindeki işbirliği sayesinde, mezun olan şefler, uluslararası hizmet veren Atlantico Interior Crew Agency veritabanına otomatik olarak dahil oluyor ve iş arama - işe yerleştirilme aşamasında kendilerine daimi rehberlik sağlanıyor.

Vira Haber