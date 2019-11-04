MSC Cruises’den iki büyük adım

MSC Cruises , yolcu gemisi inşa alanında dünya liderlerinden biri olan Chantiers de l’Atlantique’ firmasından, MSC Grandiosa’yı teslim aldı. Çevresel açıdan en gelişmiş özelliklere sahip gemilerden biri olan MSC Cruises’in bu en yeni amiral gemisinin teslimat töreni, MSC Grup Başkanı Gianluigi Aponte’nin katılımıyla gerçekleşti.

Törendeki ikinci adım, MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago tarafından Dünya standartlarındaki ilk gemi MSC Europa’nın isimlendirilmesi ve geleneksel çelik kesme merasimiyle gerçekleşti. MSC Europa, sipariş verilen 5 adet sıvılaştırılmış doğal gaz güçlü (LNG) seyahat gemisinin ilki olmakla beraber Fransa’da yapılan ilk LNG gemi olma niteliğini de taşımaktadır. Bu etkinlikler, MSC Cruises’in hem denizde hem de kıyıda çevreye yönelik vermiş olduğu uzun süreli taahhüdündeki kararlılığını göstermektedir.

Pierfrancesco Vago, MSC Cruises İdari Başkanı şunları belirtti: “MSC Cruises, en başından beri çevresel yönetim taahhüdünü ve gemi filolarımızda yenilikçi, ileri ve etkin teknolojileri kullanarak hem denizde hem de kıyıda çevresel etkilerin en aza indirilmesini ve sürekli olarak geliştirilmesini benimsemiştir. Her yeni gemiyle çevresel performans çıtamızı yükseltmekle birlikte, nihai hedefimizi sıfır emisyon olarak belirlemiş durumdayız. MSC Grandiosa’nın bizi bu hedefimize giden yolda bir adım daha ileri götürmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz.”

Chantiers de l’Atlantique Genel Müdürü, Laurent Castaing ise şöyle ekledi: “MSC Grandiosa'nın teslimi ve World Class sınıfı ilk geminin resmi siparişinin verilmesi, MSC Cruises ile ortaklığımızdaki iki önemli kilometre taşıdır. Chantiers de l’Atlantique olarak, tüm misafirlere, gemilerin çevreye verdiği etkileri önemli ölçüde azaltan son teknoloji çözümler sunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Böylece MSC Cruises, son on yıldır öncülük ettiğimiz Ar-Ge programlarımızın sonucunda enerji tasarruflu programlardan ve çevre dostu son teknolojilerden yararlanabilecek. ”

MSC Grandiosa, MSC Cruises’in çevresel açıdan son teknolojiye sahip gemisi olup, şirketin denizleri ve çevreyi korumaya yönelik hedefindeki kalıcı taahhüdünün bir parçasıdır. Gemi, hava emisyonlarının daha iyi temizlenmesini, ayrıca hem denizde hem kıyıdaki çevresel performansın daha fazla iyileştirilmesini sağlamak üzere son teknolojilerle donatılmıştır.

Yüzde 98 oranında gemi sülfür emisyonlarını azaltan ‘kapalı devre’ hibrit egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yanı sıra MSC Grandiosa, yüzde 90 oranında nitrojen oksidin azaltılmasına yardımcı olan seçici katalitik azaltma sistemini (SCR) ön plana çıkaran ilk MSC Cruises gemisi olmuştur. Farklı bir tersanede yapım aşamasında olan MSC Seashore’a ek olarak, MSC Grandiosa’nın Ekim 2020’de hizmete sunulacak olan kardeş gemisi MSC Virtuosa’da dahil olmak üzere, yapım aşamasındaki tüm MSC Cruises gemileri SCR teknolojisine sahip olacak.

MSC Grandiosa, MSC Cruises filosuna katılacak olan üç Meraviglia-Plus gemilerinden ilki olmakla beraber, MSC Grandiosa’yı, 2020 yılında MSC Virtuosa ve 2022 yılında LNG ile çalışan Dünya Standartlarındaki ilk gemi MSC Europa izleyecek. MSC Grandiosa geçtiğimiz 30 ay içerisinde hizmete sunulan beşinci yeni gemi olmakla beraber, henüz isimlendirilmemiş lüks seyahat markası kapsamında işletilecek dört gemiye ek olarak, şirketin 2017 ve 2027 yılları arasındaki yenilikçi ve çevre dostu 13 seyahat gemisi inşa etme planının bir parçası.

MSC Grandiosa’nın diğer özellikleri:

Gemi Adı: MSC Grandiosa

Gemi Sınıfı: Meraviglia-Plus

Teslim Tarihi : 31 Ekim 2019

Gross tonaj: 181,000

Yatak kapasitesi: 4,842

Toplam Yolcu Kapasitesi: 6,334

Personel Sayısı: 1,704

Kabin Sayısı: 2,421

Uzunluk / yükseklik: 331.43 m / 65 m

Maksimum Hız: 22.3 knots

MSC Europa’nın özellikleri:

Gemi Adı: MSC Europa

Gemi Sınıfı: World Class

Teslim Tarihi: May 2022

Gross tonaj: 205,700

Yatak kapasitesi: 5,264

Toplam Yolcu Kapasitesi: 6,761

Personel Sayısı: 2,139

Kabin Sayısı: 2,632

Uzunluk / Yükseklik: 333.3m / 68m

Vira Haber