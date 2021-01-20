Msc Grandiosa 24 Ocak'ta Denizlere Dönüyor

MSC Cruises, MSC Grandiosa'nın 24 Ocak itibari ile denizlere yeniden döneceğini duyurdu.

İtalyan hükümeti tarafından son yayınlanan bakanlık kararnamesinin ve güncellenen sağlık önlemlerinin ardından, her Pazar günü Cenova İtalya hareketli olarak şirketin amiral gemisi, Civitavecchia, Napoli, Palermo ve Malta'daki Valetta limanlarına uğrayarak planladığı haftalık yolculuklarına devam edecek. İtalya'da her limandan biniş yapılabilecektir.

Geçen yaz, son bakanlık kararnamesi ile İtalyan sağlık, ulaştırma ve güvenlik yetkilileri tarafından geliştirilen sağlık ve güvenlik protokolünün koruması altında, kruvaziyer operasyonlarının yeniden başlatılmasına izin verildi. O zamandan beri ise MSC Cruises, İtalya dışında bulunan iki gemisinde toplamda 30.000'den fazla misafiri güvenle ağırladı.

Noel ve yıl sonu tatili dönemindeki son bakanlık kararnamesini ile, İtalya merkezli kruvaziyer operasyonu, ülke içerisindeki hareketlilikle ilgili yerel yetkililer tarafından oluşturulan kısıtlayıcı önlemler nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Vira Haber