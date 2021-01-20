TÜRKLİMDER’den Korona Etkisi Raporu

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİMDER) koronavirüsün görülmeye başladığı Şubat 2020 ile Aralık 2020 arasında üye 37 limandan topladığı bilgileri, ‘Covid 19 Ekonomik Etki Analizi Çalışması’ başlığıyla yayınladı. Raporda, liman işletmeleri açısından gelecekteki kriz yönetimlerine kaynak olacak bilgiler yer aldı. 10 sayfalık raporda özetle şöyle denildi:

EN BÜYÜK OLUMSUZLUK KRUVAZİYERDE

“Covid 19’un etkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde denizcilik sektöründeki en büyük olumsuzluğu kruvaziyer limanlar ve gemiler yaşamıştır. Dünya limanlarının yolcu gemilerine kapatılması sektörün faaliyetlerine ara vermesine neden olmuştur. Aralık ayında anketi cevaplayan limanlar dikkate alındığında, limanlara uğrak yapan gemilerdeki azalmanın devam ettiği görülmektedir. Kuru dökme yük gemileri ve genel yük gemi uğraklarında Ekim ve kasım aylarında büyük düşüşler yaşandığını beyan eden limanların oranında aralık ayına gelindiğinde kısmi de olsa bir düşüş yaşanmıştır.

KISITLAMALAR GEMİ OPERASYONLARINA ENGEL OLMADI

Covid 19 salgını nedeniyle gemilere yönelik getirilen kısıtlamalar, kış aylarının etkisini göstermesi ile kasım ayından itibaren artmaya başlamıştır. Aralık ayına gelindiğinde idare tarafından getirilen kısıtlamalar daha belirgin hale gelmiştir. Covid 19 salgını nedeniyle gemilere yönelik getirilen kısıtlamalarda artış olmasına rağmen kamu idarelerinin başarılı yönetimi sayesinde idare tarafından getirilen kısıtlamaların gemi operasyonlarına ve gemi bekleme sürelerine etkileri kısıtlı olmuştur. Covid 19 salgınında mart ve nisan aylarında karayolu taşımacılığı yaşanan gecikmeler uzun süreli olmamış, limanlardaki yük akışı aksamamıştır. Covid 19 sürecinde limanlarında dahil lojistik sektörü başarılı bir kriz yönetimi sergilemiş ve kesintisiz hizmet vermeye devam etmiştir.

DEPOLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Lojistik sektörünün önemli faaliyet alanlarından birisi de depo ve antrepo faaliyetleridir. Araştırmanın kapsadığı 11 aylık dönem dikkate alındığında tüm yük türleri için depolama faaliyetlerinde bir yoğunluk yaşandığı görülmektedir. Salgın nedeniyle tıbbi ve medikal ürünlerde, paketlenmiş gıda ürünlerinde, sıvı dökme yüklerde depo ihtiyaçlarının arttığı ancak ülke çapında söz konusu ürünlere olan yüksek talep nedeniyle gelen ürünlerin acilen piyasaya sürülmesi nedeniyle limanlarda önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı görülmektedir.

LOJİSTİKTE İSTİHDAM DÜŞTÜ

Covid 19’un ekonomik alanda yaşattığı en büyük olumsuzluk istihdam alanında yaşanmıştır. Ancak söz konusu olumsuzluk lojistik sektöründe sınırlı olarak kalmıştır. Sadece tedbir amaçlı çalışanlar bir süre iş yerlerinden uzak kalmış, operasyonel eleman sayısındaki azalma, yükteki değişim ile paralel gitmiştir. Kış aylarının başladığı kasım ayında istihdam Covid 19’un iklim şartları ile gösterdiği artışa bağlı olarak olumsuz etkilenmiş ancak aralık ayına gelindiğinde alınan tedbirler sayesinde tekrar normal seviyelere dönmüştür. Limanlar her zaman olduğu gibi önce çalışanlarının sağlık, emniyet ve güvenliğini ön planda tutmuş, yerinde ve etkili önlemlerle minimum riskle hizmet vermeye devam etmiştir.

LİMANLAR BİRBİRİNE ÖRNEK OLDU

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Covid 19 salgınının devam ettiği günümüzde önemli bir misyon üstlenmiş, salgının limanlar ve denizcilik sektörü üzerindeki etkilerini yakından takip etmiş, hazırladığı aylık raporlar ile denizcilik sektörü ile paylaşmıştır. TÜRKLİM’in Covid 19 salgınında üstlendiği diğer önemli görev ise üye limanları bir araya getirerek başarılı örnek uygulamaların tüm limanlarca öğrenilmesini sağlamak olmuştur. Bu kapsamda düzenli olarak liman çalışma grupları etkin olarak internet ortamında bir araya gelerek limanlarında uyguladıkları Covid 19 tedbirlerindeki bilgi ve tecrübeleri paylaşmıştır.

Vira Haber