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MSC’den yeni Ro-Ro servisi

MSC’den yeni Ro-Ro servisi

Konteyner taşımacılığında dünya lideri olan MSC (Mediterranean Shipping Company) Türkiye – İtalya arası yeni Ro-Ro servisi başlatıyor. İlk gemi 3 Nisan’da İzmir Alsancak Limanı’ndan yola çıkacak.

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Erişim sunduğu 155 ülke, 200 rotasyon ve dünyada 500 liman uğraklı gelişmiş global ağı ile konteyner taşımacılığında dünya lideri olan MSC (Mediterranean Shipping Company), Türkiye – İtalya arası yeni Ro-Ro servisiyle hizmet ağını genişletiyor. Ro-Ro gemileri; İzmir - Trieste - İzmir olmak üzere karşılıklı iki rotasyonla, Alsancak Limanı’ndan MSC’ye ait Trieste TMT terminaline haftanın iki günü, iki gemi ile düzenli ulaşarak uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmaların hizmetine sunulacak. MSC’nin sunduğu mevcut konteyner ve cruise hizmetlerine ilaveten hayata geçirdiği yeni Ro-Ro servisi 3 Nisan’da İzmir’den başlayacak. Yeni Ro-Ro servisinde MSC Cobalto ve MSC Titanio gemileriyle hizmet verilecek.
 

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Haftalık 700 TIR/dorse kapasiteli servis ve Trieste Limanı’nda halihazırda var olan tren organizasyonlarına T3000 vagonları eklenerek, İzmir’den çıkacak yüklerin en hızlı şekilde nihai varış noktalarına ulaştırılması hedefleniyor.

Ro-Ro Servisi İle Beraber Sunulan Tren Yolu Destinasyonları

Almanya – Avusturya – Macaristan – Slovenya – Çek Cumhuriyeti

ALMANYA: Münih Treni; (5 tren/hafta) 10 saat seyir süresi

AVUSTURYA: Villach – 3 tren / hafta, Salzburg – 2 tren / hafta, Graz – 1 tren / hafta

MACARİSTAN: Budapeşte – 9 tren / hafta

SLOVENYA: Dunajska 1 tren / hafta

ÇEK CUMHURİYETİ: Plzen – Praga – Ceska Trebova – Zlin 2 tren / hafta

Vira Haber
 

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