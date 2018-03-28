MSC’den yeni Ro-Ro servisi

Erişim sunduğu 155 ülke, 200 rotasyon ve dünyada 500 liman uğraklı gelişmiş global ağı ile konteyner taşımacılığında dünya lideri olan MSC (Mediterranean Shipping Company), Türkiye – İtalya arası yeni Ro-Ro servisiyle hizmet ağını genişletiyor. Ro-Ro gemileri; İzmir - Trieste - İzmir olmak üzere karşılıklı iki rotasyonla, Alsancak Limanı’ndan MSC’ye ait Trieste TMT terminaline haftanın iki günü, iki gemi ile düzenli ulaşarak uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmaların hizmetine sunulacak. MSC’nin sunduğu mevcut konteyner ve cruise hizmetlerine ilaveten hayata geçirdiği yeni Ro-Ro servisi 3 Nisan’da İzmir’den başlayacak. Yeni Ro-Ro servisinde MSC Cobalto ve MSC Titanio gemileriyle hizmet verilecek.







Haftalık 700 TIR/dorse kapasiteli servis ve Trieste Limanı’nda halihazırda var olan tren organizasyonlarına T3000 vagonları eklenerek, İzmir’den çıkacak yüklerin en hızlı şekilde nihai varış noktalarına ulaştırılması hedefleniyor.

Ro-Ro Servisi İle Beraber Sunulan Tren Yolu Destinasyonları



Almanya – Avusturya – Macaristan – Slovenya – Çek Cumhuriyeti



ALMANYA: Münih Treni; (5 tren/hafta) 10 saat seyir süresi



AVUSTURYA: Villach – 3 tren / hafta, Salzburg – 2 tren / hafta, Graz – 1 tren / hafta



MACARİSTAN: Budapeşte – 9 tren / hafta



SLOVENYA: Dunajska 1 tren / hafta



ÇEK CUMHURİYETİ: Plzen – Praga – Ceska Trebova – Zlin 2 tren / hafta



Vira Haber

