AB heyeti Trablus Limanı’nı inceledi

Avrupa Birliği'nden (AB) bir heyet, Lübnan'ın Trablus kentindeki Trablus Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindeki heyetle liman ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Trablus Limanı'nda faydalanılmayan büyük imkanların olduğunu söyledi.

Hahn, Trablus Limanı'nın Lübnan'a yararlar sağlayabileceğini, bunun dışında Suriye'nin ve çevre ülkelerin de bundan faydalanmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından yakından incelemelerde bulunmak üzere Trablus Limanı'na geldiklerine dikkati çeken Hahn, limanın imkanlarının genişletilmesi ve geliştirilmesi yollarının araştırıldığını vurguladı. Hahn, limanın geliştirilmesi hedefiyle ve sunabileceği hizmetler konusunda yetkililerle görüşmeleri önemsediklerini belirtti.

Trablus Limanı son dönemde çok sayıda yetkili tarafından ziyaret ediliyor. Suriye'nin yeniden imarına ilişkin yapılan hazırlıklar çerçevesinde söz konusu limanın önemli işlev yerine getireceği öngörülüyor.

Trablus Liman Müdürü Ahmed Tamir, Avrupalı yetkililer tarafından yapılan ziyaretlerin kentin ve limanın gelecekte öneminin artacağına işaret ettiğini, heyetin kentin genel altyapısına dair incelemelerde de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Vira Haber