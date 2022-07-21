MÜSİAD Perakende Ve E-Ticaret Sektör Kurulu İTÜ MTAL Ziyareti

MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu Başkanı Ali Gökhan Er ve beraberindeki sektör kurul heyeti gerçekleştirilen toplantının ardından İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin inovatif projelerini ve faaliyetlerini anlattığı sunumu izledi. Sunumun ardından MÜSİAD heyeti, öğrencilerin gerçekleştirdiği projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaklaşık 40 yıllık İTÜ tecrübesini, İTÜ MTAL öğrencileri ile paylaştığını; öğrenci, öğretmen, veli, yönetim, sektör ve basın ile el ele vermeleri neticesinde çalışmalarının gelişim göstererek devam ettiğini dile getirdi. Okulda 25’i sosyal olmak üzere 100 civarında takım olduğunu dile getiren okul müdürü, Ahilik kültürü çerçevesinde usta- çırak ilişkisi ve kardeşlik duyguları ile milli ve yerli üretim için ekosistem oluşturulduğunu belirtti. Toros, okuldaki ARGE çalışmaları ve döner sermaye faaliyetleri ile öğrencilerinin hem yeni ürünler geliştirdiğini hem de para kazandıklarını ve bu paraları da yeni projelerini geliştirilmede kullandıklarını vurguladı.

Bilişim, Denizcilik ve Elektronik bölümlerinin bulunduğu okulda “Vira Bismillah!“ diyen öğrenciler, 250 yıllık İTÜ tecrübesi ile geleceğin mimar, mühendis, bilim insanı ve girişimcileri olacaklar. 2024’te ilk mezunlarını verecek İTÜ MTAL’de öğrenciler “Rotamız İTÜ!” diyorlar. 2024‘te ilklere girmeyi hedefleyen öğrenciler; hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda mesleki gelişim ağırlıklı bir eğitim yapılırken 11. ve 12. sınıflarda “HEDEF İTÜ Projesi” ile YKS ağırlıklı bir eğitim uygulanacak.

Program, sektör kurulu üyeleri ve öğrencilerin yüz yüze görüşmelerinin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

Vira Haber