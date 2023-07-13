Naci Alkoç Denizcilik Eğitim Vakfı Hayata Geçti

Gürhan Burak Alkoç hem vakfın hedeflerini hem de Alkoç Grup olarak yaptıkları yeni çalışmaları Deniz Ticareti Dergisi ile paylaştı.

“Denizcilik alanında eğitim alan öğrenci arkadaşlarımıza destek amacıyla çıktığımız yolda Naci Alkoç Genç Denizciler Bursluluk Programı’nın, Naci Alkoç Denizcilik Eğitim Vakfı olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz” diyerek sözlerine başlayan Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gürhan Burak Alkoç, “Rahmetli Babam, aile büyüğümüz ve grubumuzun onursal başkanı Sayın Naci Alkoç’un adını bu vesileyle yaşatmak, bizim için ayrıca onur kaynağıdır” şeklinde konuştu. Alkoç şöyle devam etti: “Lise son sınıf öğrencisiyken, üniversite hazırlık dönemimde İTÜ Denizcilik Fakültesi Yüksek Denizcilik Okulu’nu bizzat araştıran ve denizci olmaya beni teşvik eden de rahmetli Babam Naci Alkoç’tur. Kendisi, denizi ve denizcileri çok seven bir zattı. Onun adıyla bütünleşen ve adını yaşatan bir vakfımızın olması şahsım ve bu vakıf için çalışan tüm ekip arkadaşlarım için gerçek bir motivasyon kaynağıdır. NADEV, kar amacı gütmeyen, denizcilik fakültelerinde ve liselerinde okuyan öğrenci kardeşlerimize, akademisyenlere imkanlar oluşturmakta, bunların başında da kalacak yer, eğitim bursu, kitap, ekipman destekleri gelmektedir. Hali hazırda vakfımız çatısı altında 30 öğrencimize bu perspektifte yalnızca kendi olanaklarımızla finansal imkan sağlamaktayız”.

Bunun bir gönül borcu ve gönül meselesi olduğunu vurgulayan Gürhan Burak Alkoç, “Mesleğimize bizim gibi merak duyan genç arkadaşlarımızın bir öndere, her şeyden çok abilik-kardeşlik ilişkisi içinde kendilerini yarınlara güvenle hazırlama ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bizler, bu imkanlara şükürler olsun ki sahiptik, şimdi, bazı şeylerin en çok da bilginin paylaşılarak çoğalacağına inanıyor ve bunu düstur ediniyoruz. En büyük hedefimiz NADEV’i her zaman bu inançla yaşatmak” dedi. Alkoç; “Bilinirliğimizin artması, diğer vakıflarla ortak sorumluluk projeleri yerine getirmek, yurtdışı bağlantılarımız sayesinde belli projeler üretmek ve yapmak, ama en çok da denizcilikte farkındalık oluşturmak, eğitim ve seminerlerimizle denizcilerin vizyonunu geliştirmek, ufuk olmak amaçlarımız arasında. Bu sorunuzla ilişkili olarak bir konudan daha bahsetmek isterim. Vakfımıza kaynak oluşturmak maksadı ile kurduğumuz ilk firmamız Pearl Naval isminden esinlenerek yapılandırdığımız ‘İncili’ markalarımızla mutfağımız, havuz başı restaurantımız, cafemiz, faaliyetlerine devam ediyor. Ekibimiz içinde ayrı bir grup da bu alana kanalize olmuş durumda, gelirlerimizi arttırarak NADEV faaliyet planını daha geniş kitlelere ulaşabilecek şekilde yapmaya çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Grup olarak denizcilikteki yeni trendleri, yeni hareketleri takip ettiklerini ifade eden Gürhan Burak Alkoç, şirketlerine gün geçtikçe yenilerini ekleyerek, daha geniş yelpazede hizmet alanları ekleyerek teknik imkanlarını geliştirdiklerini söyledi. Bu noktada özellikle Alklogistic’e ve Alkyacht’a dikkat çeken Alkoç şunları söyledi: “Lojistik alanındaki faaliyetlerimizi ve tedarikle ilgili servislerimizi perçinlemek adına kurduğumuz bir şirket. Bunun yanı sıra bir de Alkyacht firmamız var. Yat turizmi noktasında özellikle, İstanbul ve Marmaris çevresinde sürdürmeyi planladığımız, alt yapısını oluşturduğumuz bir şirket. Bunlarla birlikte gemi inşa projelerini Uzakdoğu’da yakinen takip ediyoruz. Yine söz konusu bölgede yeni inşa denetimi alanında hizmetler vermeyi sürdürüyoruz”.

“FELSEFEMİZ PAYLAŞMAK”

Denizcilikle ilgili konuları yakından takip ettiklerini değerlendiren Alkoç; birçok komitenin içinde yer aldıklarını belirterek, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak konulara dikkat çekti ve şunları söyledi: “Enerji verimliliği ve Existing Ships olacak. Existing Ship, dediğimiz 2. el gemilere de uygulanmaya başladı, EEXI dediğimiz konu, Energy Efficiency Existing Ship Index ve karbon salınımı, bununla ilgili düzenlemelerin gelmesi konusu son derece önemli ve gündemde. Bunlarla birlikte, özellikle geleceğin yakıtları, 2030-50 yılları, karbondioksit karbon salınımı düşürülmesi ve 2050’de sıfıra indirilmesi gerekliliği kaynaklı, LNG’nin halen ara yakıt olması sebebiyle alternatif yakıtlarla ilgili projeler ciddi anlamda önem taşımakta. Bu konu, özellikle de IMO’nun, iklim krizi ile birlikte son derece üst sırada gündeminde. Biz de bununla ilgili farklı yabancı şirketlerle birtakım hazırlıklar arifesine bulunmaktayız”.

En önemli felsefelerinin paylaşmak olduğuna dikkat çeken Alkoç; “Bilgimizi de, enerjimizi de, işimizi de, çözüm ortaklarımızla paylaşmak. Bu dönemde yeni anlaşmalara da imza attık. Bir tanesi lojistik alanında. Buna bir sinerji partnerliği demek daha doğru olur. Marine grubu boyaları alanında da bir yatırım ve anlaşmamız oldu, bir süre önce bunu duyurmuştuk. Bunlardan farklı olarak başkaca iş birliktelikleri içindeyiz, ön çalışmalarını yapıyoruz. Son dönemde gemi işletme alanı yanı sıra armatörlük ayağımıza yatırım yapıyoruz. 6 adet kendimize ait, farklı tip ve özellikte, genel cargo, offshoreda kullanılan gemiler ve yolcu gemileri olmak üzere değişik konseptte gemilerimiz bulunuyor. Hedefimiz, yıl sonuna kadar gemi sayımızı arttırmak. Geçtiğimiz zaman diliminde yaptığımız anlaşma kapsamında Eylül ayı itibariyle 15 adet MPP crainli 15 bin tonluk gemileri kademeli olarak yıl sonuna kadar Uzak Doğu’dan Türkiye’ye getirmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Bu, hem Türk denizciliği için önemli bir hamle olacak hem de Türk insanı için istihdam kaynağı olarak gösterilebilecek bir projedir. İnşaat sektöründeki ürün taşıması, kargo ile ilgili işlerin yapılmasını düşünerek proje şekillendirilmiş, Akdeniz’le Batı Afrika arasında yeni işler şekillendirilmiştir” şeklinde konuştu.

“Bazı alanlar; sürekli beslenmeyi ve kendinizi güncel tutmayı gerekli kılıyor, denizcilik de bu alanlardan biri” diyen Alkoç sözlerini şöyle noktaladı: “Her meslek grubu için eğitimin tartışmaya kapalı bir konu olduğu kanaatindeyim. Bizler ne kadar donanımlanırsak, ekiplerimiz de gemi personelimiz de aynı vizyonla bizleri takip ediyorlar. O sebeple hem kara personelimize hem de deniz personelimize farklı konseptlerde eğitimler planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman konuları özellikle ihtiyaç duydukları alanlardan seçiyoruz. Offshore alanındaki gelişmelere özellikle değinmek isterim. Bir süredir ülkemizdeki sondaj ve sismik faaliyetlerle ilintili yerli ve milli projeler kaynaklı, altyapı çalışmalarında üniversitelerimizde Offshore’a yönelik öğrencilerin yetişmesi maksadı ile önemli adımlar atılmakta. Bu alanda hizmet veren bir grup olarak biz de kendimizi bu eğitimlere tabii tutuyoruz ve yakından takip ediyoruz”.

Gürhan Burak Alkoç son olarak bu sayımızı vesile bilerek, yerli ve milli projelere her zaman destek vereceklerini, bu projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bütün denizcilik camiasının “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı” kutladı.

Vira Haber