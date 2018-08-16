NASA denizaltısı Antarktika’ya gidiyor

NASA, ısıya dayanıklı yaşam formu bulmak için Antarktika'ya denizaltı gönderiyor. NASA, ısı toleranslı bakteri ve solucanlarının yaşadığı deniz tabanındaki havalandırma deliklerine bakacak.

NASA, 20 Ağustos Salı günü Hawaii yakınlarındaki deniz tabanına denizaltı göndermeye hazırlanıyor. NASA, Jüpiter'in Europa'sına ve Satürn'ün Enceladus'una benzer bir ortam bulmak amacıyla bir denizaltı göndermeye hazırlanıyor.

Uzmanlara göre deniz tabanında yapılacak araştırmalar, NASA'nın uzaydaki projeleri için oldukça faydalı olabilir.

20 Ağustos'ta, NASA denizaltı SUBSEA'yi, Hawaii adasının yakınındaki Loihi'ye gönderecek. Loihi'de denizaltı; topoğrafya, çevre ve inorganik kimyanın alt merkezli ölçümlerinde kullanılacak.

Bakteriler için uygun bir ortam olabilir

Deniz tabanındaki menfezler, okyanus suyuna karışan volkanik malzeme ile yüzlerce dereceye kadar ulaşabilir. Bu karanlık, oksijensiz ortam, yaşam için zor bir yer gibi görünse de; bakteri kolonilerinden,termofilik solucanlara, ısı toleranslı kabuklulara kadar olan organizmalar bu ortamda yaşamlarını sürdürebilir.

SUBSEA'nin baş araştırmacılarından ve NASA'daki bilim adamlarından biri olan Darlene Lim “Yaptığımız her şey, NASA misyonlarını nasıl tasarladığımız ve nasıl sürdürdüğümüz üzerinde kurulu.” sözlerine yer verdi. Lim, "Enceladus'ta bizi nelerin beklediğini belirlemek için modeller geliştirmekle ilgileniyoruz." diye ekledi.

Vira Haber