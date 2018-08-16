Petkim Ağustos ayından itibaren iki yıl boyunca ortak ilgi alanların üzerinde birlikte çalışılmasını sağlayacak bu üyelik ile ILP programına dahil olan global 250 şirket arasında yerini aldı.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Ar-Ge çalışmalarını ve sektörün gelişimine katkı bulunacak stratejik araştırmalarını global arenaya taşımak amacıyla teknoloji ve mühendislik alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology (MIT)'nin Endüstriyel Bağlantı Programı'na (ILP) üye oldu. MIT'nin dünya genelindeki şirketler ile karşılıklı olarak bilgi ve teknoloji alanında bağlantılar kurmak ve güçlendirmek amacı ile oluşturulan bu programda Petkim, stratejik önemi olan spesifik araştırma alanlarına odaklanacak. Petkim'in ana stratejilerinden birini oluşturan dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarındaki projeleri açısından da büyük önem taşıyan MIT-ILP üyeliğinin ilk etabı iki yıl olacak. Bu süre, yürütülecek projelerin ihtiyacına göre karşılıklı olarak uzatılabilecek.

Program kapsamında, Ağustos ayında MIT araştırmacıları ve Petkim Ar-Ge ve Üretim birimleri proje ile ilgili potansiyel konuları saptayacaklar. Eylül ayında ise Petkim'den uzmanlar ABD'ye giderek MIT ile bir toplantı yapacaklar. Karşılıklı eğitim ve potansiyel ilgili alanları odaklı çalışmalar yıl boyunca devam edecek. Petkim, 2.500 kişilik doğrudan istihdamı ve 2017 yılında gerçekleştirdiği 7 milyar lirayı aşan net satışlarıyla, sektördeki öncü konumunu ve deneyimini MIT'nin global Ar-Ge ve mühendislik projelerindeki geniş uygulama ve insan kaynağı altyapısı desteği sayesinde daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.

Petkim MIT'nin ILP ekosistemine katılan 250 şirket arasına girdi

MIT, endüstri sektörünün öncü kurumları ile gerçek dünyadaki problemlerin paylaşılması ve çözülebilmesi için bağlantılar kurarak, endüstri ve toplumlar için fayda sağlayacak önemli çalışmalara imza atıyor. MIT'nin bu misyonu çervesinde oluşturulan Endüstriyel Bağlantı Programı (ILP- Industrial Liaison Program) ise sektöründe öncü şirketler ile karşılıklı üretken bir etkileşim yaratmak amacıyla sürekli olarak geliştirilen özel bir program. Petkim, ILP üyeliğiyle MIT'deki araştırma ajandalarını genişleten, sektöründe öncü global 250 şirket arasında yerini aldı.

Vira Haber