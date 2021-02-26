NB70 Leila Suya İndi!

Salt Ship Design tarafından tasarlanan üçlü balıkçı gemisi serisinin ilki NB70 LEILA suya indi. İrlanda’ya Cemre Tersanesi tarafından yapılan ilk proje olan 64 m uzunluğunda ve 14 m genişliğindeki bu gemiler müşterisi Atlantic Dawn’a teslim edilecek.

NB70 LEILA’nın suya indirilmesiyle ilgili Cemre Tersanesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“BV tarafından klaslanacak yenilikçi ve çevre dostu Leila, 1 x 2.999 kW güç kapasiteli MAN ana makinesi ve 542kWh kapasiteli bataryası ile; PTO, PTI, boost, take me home modeları ile toplamda 5.000 kW pitch kontrollü sevk sistemine sahip. Leila, amonya bazlı soğutma sistemleri ile 1.520 m3 RSW (Soğutulmuş Deniz Suyu) tanklarında balık muhafaza edebilecek.

Cemre Tersanesi olarak ülkemizi çevre dostu ve yenilikçi projelerle temsil etmekten gurur duyuyor, projede emeği olan tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Vira Haber