Nexonya Marmaris International Race Week’te İz Bıraktı

Yüzlerce yelkenin denize açılmasıyla birlikte muhteşem bir görsel şova dönüşen yarışlar, Marmaris’in eşsiz kıyılarından verilen ilk startla heyecan doruklara ulaşırken, yelkenlerin mücadelesi beş gün boyunca sürdü. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışlar, Nexonya Yarış Günü’nün ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Marmaris’in Muğla ilçesinde bu yıl 33. kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, Türkiye’nin yanı sıra çoğunluğunu Rus yarışçıların oluşturduğu sporcularla birlikte ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Estonya, Fransa, İngiltere, İsrail, Kanada, Kazakistan, Letonya, Moldova, Norveç, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan’dan toplam 123 yelkenli yat ile bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Ülkemizin ve Doğu Akdeniz'in en çok katılımlı yelkenli yat yarışı olarak 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen etkinlik, bugüne kadar 30’a yakın farklı ülkeden binlerce denizciyi ağırladı.

“Yatırımda yeni rotanız Nexonya”

Dev organizasyonun son gün gerçekleşen final yarışlarına Nexonya sponsor olurken, firma beş gün boyunca kendi teknesiyle de yarışlarda boy gösterdi. 22 Ekim ve 28 Ekim tarihleri arasında etkinlik alanına kurulan Nexonya standına da ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdiler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nexonya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, “Marmaris’in eşsiz suları ve koylarında yelkenler hem rüzgâra ve dalgalara hem de rakiplerine karşı mücadele etti. Nexonya olarak bu sene ilk kez katılım sağladığımız 33’üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nı desteklemekten son derece memnun olduk. İstikrarlı bir şekilde 33 yıldır düzenlenen bu etkinlik, ülkemizin su sporlarına verdiği kıymet konusunda da oldukça gurur verici. Biz de firma olarak sporu destekleyecek faaliyetlerde yer almaya devam edeceğiz” diye ifade etti.