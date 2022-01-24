Nijerya'dan Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Geldi
Vivirt City adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye'ye geldi.
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Vivirt City adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye'ye geldi. Toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli Liberya bayraklı gemi, 2021'de inşa edilmişti. Gemi Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.
Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Vivirt City" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 9 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi bugün saat 06.04'te Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.
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Etiketler : lgn, türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz
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