Sirena Marine, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İle ‘İş Birliği Çerçeve Protokolü’ İmzaladı

Üniversite - Sanayi iş birliği kapsamında uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik politikaların oluşturulması konusunda üniversiteler ile sanayi kuruluşlarının iş birliği devam ediyor. Bu kapsamda üniversite - sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için Sirena Marine ile Yıldız Teknik Üniversitesi ile protokol imzaladı.

İş birliği kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek seri yat üreticisi Sirena Marine ile Yıldız Teknik Üniversitesi, bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje ve araştırma çalışmaları ile birlikte gerçekleştirecekleri projelere dayalı bilimsel makale veya bildiri çalışmaları yapacaklar.

İş birliği ayrıca birlikte yürütülen proje ve araştırma çalışmaları ile ilgili hesaplamalar, analizler ve deneylerin yapılmasına yönelik çalışmaları ve öğretim üyelerinin Sirena Marine’de yapacağı danışmanlık çalışmalarını da içeriyor. Bunun yanı sıra YTÜ lisans öğrencilerinin Sirena Marine’de mesleki eğitim ve stajları, proje ve bitirme tezi çalışmalarını Sirena Marine ile iş birliği içinde yapmalarına yönelik çalışmalar ile seminer, konferans ve tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar da bu iş birliğinin kapsamı içinde yer alıyor.

Anlaşma kapsamında YTÜ son sınıftaki en az 5 lisans öğrencisi son yarı dönem boyunca staj yaparak hem kendilerine hem de Sirena Marine’e katkı sağlayacak. Staj yapan öğrenciler, insan kaynakları aday havuzuna alınarak açık pozisyonlar için değerlendirilecek.