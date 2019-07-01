Norveç 3500 MW’lık yüzer rüzgar santralleri kuracak

Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı, 3500 MW'a kadar yüzer rüzgar santralleri kurulacak alanları ihaleye çıkarıyor.

İhale için uygun görülen ilk alan Rogaland kıyılarındaki Utsira Nord, 500 MW ila 1500 MW kapasiteye sahip. Yapılan açıklamaya göre bu alan için ihale duyurusu yakında yapılacak.

Bakanlık ayrıca, tahmini 1.000 MW-2.000 MW üretim kapasitesine sahip olabilecek Güney bölgesindeki Sorlige Nordsjo II sahası için de ihale açacak. Petrol ve enerji bakanı Kjell-Borge Freiberg, bu bölgenin Danimarka ile sınırına yakın olduğunu ve Avrupa'nın karasal enerji sistemine bağlantı için uygun olabileceğini belirtti.

Vira Haber