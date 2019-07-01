Batum Limanı’na yeni terminal

Gürcistan'ın en büyük 3. kenti Batum, turistler için popüler bir tercih olmasının yanı sıra önemli bir ticaret merkezi olarak da öne çıkıyor. Batum'da yetkililer 60 bin tona kadar mineral gübreyi depolayacak yeni bir terminal inşa ediyor.

Batum Limanı petrol taşımacılığı ile kenti önemli bir ekonomik merkez haline getirdi. Şimdi ise liman faaliyetlerini çeşitlendirmek üzere yeni terminal projesiyle Orta Asya'dan ülkeye gelen gübreler, depolanacak, işlenecek ve Avrupa'ya nakledilebilecek.

20 milyon dolara mal olacak bu terminalin inşası için Gürcistan hükümeti ve özel şirketler Wondernet Express ile Trammo güçlerini birleştirdi.

Orta Asya ülkelerinden Azerbaycan, Bakü'deki Hazar Denizi limanına gelen mineral bazlı gübreler işlenecek ve oradan Gürcistan'ın Karadeniz kıyısı üzerinden demiryolu ile Batum'a taşınacak. Böylece Karadeniz'den çıkan ürünler rahatlıkla Avrupa pazarına gönderilecek.

Bu, Gürcistan'ın Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumundan faydalanma ve Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan bir ticaret merkezi haline gelme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Gürcistan'ın özerk Acara bölgesinin başkenti olan Batum'da bu proje ile en az 100 yeni iş imkanı yaratılarak yerel ve bölgesel ekonominin güçleneceği düşünülüyor.

Yetkililer ayrıca projenin uluslararası çevre standartları ve düzenlemelere uyumlu olduğunu öne sürüyor. Yeni terminalin 2020 yazından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor.

Vira Haber