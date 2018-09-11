Okyanusun ortasındaki ölüm jakuzisi!

Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekmişti.

30 metre genişliğinde ve 3 buçuk metre derinliğinde olan havuz, yüzeyden 1000 metre derinlikte bulunuyor ve içine giren canlıları öldürebilecek kadar yoğunlukta tuza sahip. Fajat yapılan incelemelerde bu bölgede yaşayan mikrobiyal canlıların olduğu da tespit edildi.

Araştırmacılar, diğer gezegenlerdeki yaşamla ilgili bilgi edinebileceklerini düşündüğü yerin detaylı haritasını çıkarmak için 2 yıl aradan sonra robot denizaltıyla tekrardan dalış yaptılar.

"Ölüm Jakuzisi" adı verilen yeri keşfeden Temple Üniversitesinde biyolog olan Erik Cordes, esrarengiz bölgeyi; "Orası okyanusun altında bir göl ve nehir gibi. Gördüğünüzde sanki bu dünyadan değilmiş gibi hissediyorsunuz" şeklinde tanımlıyor.

Cordes'e göre, bu havuzda yaşayan mikrobiyal yaşam, yüksek tuzluluk oranı ve düşük oksijene adapte olarak hayatta kalmayı başarmış.

Canlıların bu adaptasyon yeteneğinin, canlılar için zor koşullara sahip gezegenlerde de olabileceğini, bu yüzden bu bölgenin dünya dışı yaşamla ilgili bir çok soruya cevap verebileceğini belirtiyor.

Vira Haber