Çin, Srilanka’ya fırkateyn hediye edecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için atıldığı açıklanan adımda hibe edilecek gemi hakkında bir bilgiye yer verilmedi. Açıklama, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun kuruluşunun 91’inci yıldönümü münasebetiyle Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da düzenlenen bir resepsiyonda yapıldı.

Çin, hâlihazırda Sri Lanka Ordusu’na askeri eğitim hizmeti sağlıyor. Bunun yanında Çin, Kolombo’nun 190 kilometre doğusunda yer alan Sri Lanka Askeri Akademisi içinde bir adet de konferans salonu inşa ediyor.

Vira Haber