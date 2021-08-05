Ordu Su Sporları Merkezi’nde sona gelindi

Altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı merkez çevre düzenlemesi ve parkur kurulum çalışmalarının ardından su sporlarının hizmetine açılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, Ordu’yu 3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla ulaşımdan alt yapıya, turizmden tarıma birçok alanda başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Başkan Güler, deniz ile şehri bütünleştirdi

Başkan Güler’in denizden daha fazla istifade etmek ve şehri denizle bütünleştirmek adına hayata geçirdiği çalışmalar ise vatandaşların beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda Şehit Temel Şimşir Gemisi’ni denizle buluşturan, Ordu kıyılarında dalga sörfünü hayata geçiren, Karadeniz’in yelken ve kanolarla süslenmesini sağlayan Başkan Güler, Gülyalı ilçesinde OrduGiresun Havalimanı yanında inşa edilen Durgun Su Sporları Merkezi ile Ordu’nun su sporlarında öncü bir il olmasını sağlayacak.

Çalışmalar gün sayıyor

Havalimanı yanında olması dolayısıyla Ordu’ya gelecek olan sporcu, antrenör ve sporseverler için büyük kolaylık sağlayacak Durgun Su Sporları Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan tesiste çevre düzenlemesi ve parkur kurulum çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin dört koldan yürüttüğü çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilerek merkezin faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Su sporları merkezinde her şey düşünüldü

Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak olan Durgun Su Sporları Merkezi içerisinde toplamda 400 kişilik tribün, 1 adet protokol locası, 1 adet foto finish kameralı yarış bitiş gözlem kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 metre kayıkhane, 400 metre satış ve tanıtım alanı, bin 142 metre araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü ile hakem ve sporcular için konaklama alanı yer alıyor.

Vira Haber