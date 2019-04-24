Ortaköy mezunları ‘Balık Günü’nde buluşuyor

Ortaköy Denizcilik Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 yıldır düzenlenen Geleneksel Mezunlar Buluşması bu yıl 28 Nisan da gerçekleşecek. Her yıl yoğun katılımın olduğu mezunlar buluşmasına bu yıl okulun isminin İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ortak işbirliği anlaşması ile ''İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'' olarak değiştirilmesi ve denizcilik harici bölümlerin açılması gibi durumların damga vurması bekleniyor.

Ortaköy, Ziya Kalkavan MTAL Mezunları Derneği geleneksel balık günü ile ilgili, bir açıklama yayınlayarak, mezunların ORTAKÖY RUHU ile hareket ederek bu zor süreçte birlik olarak okula sahip çıkılmasını istedi.

Ortaköy, Ziya Kalkavan MTAL Mezunları Derneği tarafından mezunlara balık günü için yapılan o açıklama:

Okulumuzun her zaman diğer liselere örnek ve alanında değerli okullar arasında olması belki de ilk defa bizim açımızdan bir sorun olarak karşımıza çıkmış ve proje okul kapsamı altında ismimizin değiştirilmesi gündeme gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ortak işbirliği anlaşması ile okulumuzun isminin ''İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'' olarak değiştirilmesi ve denizcilik harici bölümlerin açılması gibi bir durum oluşmuştur. Hepimizin mezunu olmaktan gurur duyduğu ve kardeşlik bağının sözde değil ORTAKÖY RUHU ile emsali zor rastlanan bir mutlulukla yaşatıldığı kurum sayısı yok denecek kadar azdır. Bu zor süreçte her mezunumuzun elinden geleni yapması ve geç olmadan duruma hep beraber müdahale edilmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda 28 Nisan’da düzenlenecek Geleneksel Balık Günü'müzün anlamı çok daha fazla önem teşkil etmektedir. Bizler ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu göstermek adına kalabalık bir organizasyonla birlikte tüm camiamızla kucaklaşmaya ve sektörümüzün önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz…

Vira Haber