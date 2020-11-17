Özata Tersanesi Norveçli Vikanoy İsimli Balıkçı Gemisini Suya İndirdi

44,2 metre uzunluğunda ve 11.5m genişliğindeki gemi, içerisinde modern bir balık işleme fabrikasina sahip olmakla birlikte, aynı zamanda deniz suyu soğutmalı tankları da 500m3 canlı balık da taşıyabilmekte.

Vikanoy teslimat öncesi ekipmanların devreye alınması ve seyir denemeleri yapılmasının ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecektir.

Vira Haber