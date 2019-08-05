Özata Tersanesi, üç yeni kontrat imzaladı!

Özata Tersanesi, Norveçli armatörler ile üç farklı balıkçı gemisi kontratı imzaladı. İlk kontrat 30 Mayıs 2019 tarihinde NYE RADEK AS isimli şirket ile imzalandı. 48.6 metre uzunluğa ve 12,6 metre genişliğe sahip olan balıkçı gemisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Kongsberg Maritime CM tarafından tasarlanan RADEK isimli gemi, Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı yapacak.

İkinci kontrat ise VEA AS isimli şirket ile 12 Temmuz 2019 günü imzalandı. 67.6 metre uzunluğundaki, orta su balıkçılığı yapacak olan geminin tasarımı, Sawicon AS’a ait. VEA isimli balıkçı gemisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. DNV-GL tarafından klaslandırılacak geminin inşaatında Norveçli gözetmenler görev yapacak.

Bir diğer kontrat ise 16 Temmuz 2019 tarihinde VIDJENES AS isimli şirketle imzalandı. Julie Pauline isimli 44 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinin tasarımı SEACON AS tarafından yapıldı. Genişliği 9,5 metre olan balıkçı gemisinin ana güverteye kadar derinliği 4,3 metre. Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı yapacak olan Julie Pauline için teslim tarihi 2021 yılının ikinci çeyreği olarak belirtiliyor.

Özata Tersanesi’nde günümüze kadar inşa edilmiş her geminin ayrı nitelikleri olması dolayısıyla; armatörlerin isteklerinin farklı olduğu, standartların dışında olan balıkçı gemileri bulunan Norveç pazarına yönelmek tersane yönetimi tarafından atılmış stratejik bir adımdı. Böylece daha da gelişmeyi amaçlayan tersane, her projede olduğu gibi, bu projede de güvenlik ve kaliteyi ön planda tutuyor.

Vira Haber