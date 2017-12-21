Özel jetlerin pabucunu dama atacak denizaltı

Hollandalı Ocean Submarine firmasının ürettiği en yeni lüks denizaltı modeli Neyk, özellikleri ile dikkat çekiyor.

Ocean Submarine, yeni Neyk modeliyle dünyanın ilk "en üst seviyede lüks" denizaltısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Rolls-Royce, Bosch ve NASA ile işbirliği yapan Ocean Submarine'nin denizaltı modeli 20 yolcuya ev sahipliği yapıyor.

19 metre uzunluğundaki denizaltı 15 knot sürat ve maksimum 500 metre derine inebilme kapasitesi sunuyor.

Ocak 2018'de ilk modeli piyasaya sürülmesi planlanan denizaltının fiyatı ise henüz resmiyet kazanmış değil.

Neyk modelinin seri üretimine geçtiği zaman, 6 ile 24 metre arasında beş versiyonla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Vira Haber