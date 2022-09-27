Piri Reis Üniversitesi, 2022-2023 Akademik Yılını Törenle Açtı

Rıdvan Kartal Konferans salonun da gerçekleştirilen törene Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra; Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Piri Reis Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Teknik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel, Akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Piri Reis Üniversitesi’nin tanıtım videosunun izlenmesi ve müzik dinletisi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Piri Reis Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, üniversiteye göreve geldiği 2014 yılından bu yana düşündüğünden fazla ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Üniversitenin elde ettiği başarılardan bahseden Oral Erdoğan, yapılan yenilikleri de değinerek memnuniyet anketlerinde sürekli bir artış içinde olduklarını söyledi. Öğrencilerin henüz okul sıralarındayken aranan kişi olduklarını ve mezunların tamamının istihdam edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Çok kısa sürede ve en üst düzeyde altyapısı oluşturulmuş olan Piri Reis Üniversitesi’nde mali olarak 10-12 yıldır muazzam işler yapılırken devletimizin çok büyük katkıları olmuştur. Bununla birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın da destekleri çok önemlidir. Üniversitemiz dimdik ayaktadır. 2013 yılında çok ciddi borcu olan okulumuz bugün net döviz borcunu sıfır seviyesine getirdi” diye konuştu.

Denizciliğin Türk’ün milli ülküsü olması yönünde her zaman çalışmaya devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Oral Erdoğan, altyapısı sağlam bir şekilde oluşmuş olan Piri Reis Üniversitesi’nin yolunda emin ve doğru adımlarla ilerlemesi temennisinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Ardından İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, Prof. Dr. Oral Erdoğan’a plaket takdim ederek Piri Reis Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca’ya cübbesini giydirip, görevini teslim etti.

Törenin ikinci açılış konuşmasını yapan Piri Reis Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca denizcilik sektörünün göz bebeği olan Piri Reis Üniversitesi’ndeki rektörlük görevini icra etmenin kendisi için onur kaynağı olacağını söyledi. Arıca, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış ve üniversiteyi Türkiye’nin değerli üniversiteleri arasında sokmuş Prof. Dr. Oral Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek üniversiteyi daha iyi noktalara getirmek için çalışacağını dile getirdi.

“PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ BAHRİYELİLERİNİ YÜCELTECEĞİZ”

Piri Reis Üniversite’nin sadece bir sektöre odaklanmış ve bir sektörün sahip olduğu ilk ve tek üniversite olduğunu hatırlatan Arıca, bu durumun üniversiteye büyük sorumluluklar yüklediğini şu sözlerle ifade etti: “Denizcilik üniformasının bana getirdiği sorumluluk ve bugün açılışını yapacağımız akademik yılın Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi motivasyonumu ve omuzlarımdaki yükümü bir kat daha arttırmaktadır. Bugünden itibaren devraldığımız Piri Reis Üniversite bayrağını daha da yükselterek, üniversitemizin akademik ve sektörel bilinirliğini arttırarak Piri Reis Üniversitesi bahriyelilerini yücelteceğiz. Üniversitemizin sadece Türkiye’nin değil; dünyadaki diğer denizcilik üniversiteleri arasında da en iyisi olmasını amaçlıyoruz. Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla birlikte çok daha iyi noktalara geleceğimize yürekten inanıyorum. Rektörlüğüm boyunca mottomuz ‘Piri Reis Üniversitesi’nin başarısı; Türk denizciliğinin başarısı olacaktır” diye konuştu.

Törenin son konuşmasını yapan Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, henüz genç bir üniversite olmasına rağmen Piri Reis Üniversitesi’nin kat ettiği yoldan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen 14 yılda üniversitenin eğitim kalitesi, araştırma - geliştirme faaliyetleri ve bilime verdiği katkıyla sadece Türkiye’de değil; dünyadaki denizcilik üniversiteleri arasında saygın bir konuma geldiğini hatırlatan Tamer Kıran, bu başarıda pay sahibi olan akademik kadroya ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

“GENÇLERE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR”

Dünyanın büyük bir hızla değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Tamer Kıran, “İstisnasız her alanda gün geçmiyor ki yeni bir buluş ve uygulama devreye girmesin. Otonom araçlar, yapay zeka, sanal dünya hayatımıza yakın dönemde giren yenilikler… Muasır medeniyetler seviyesine yükselmemiz, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almamız geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Ülkemizin en önemli büyük potansiyellerinden bir tanesi şüphesiz genç nüfustur. Gelecek beklentilerimizi karşılayabilecek yüksek donanıma sahip gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hiçbir zaman unutmayın; ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz”. İnanıyorum ki sizler, umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi hep daha iyi yerlere taşımak için var gücünüzle çalışacaksınız” dedi.

Üniversite için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, PRÜ’nün çıkmış olduğu uzun yolculukta, 2013 yılında Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev alan Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın 2014 yılından bu yana son 2 dönemdir Rektör olarak görev yaptığını, yeni bir okulun birçok zorlu süreci içinde yer alıp başarılı işlere imza attığını hatırlattı.

Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın üniversiteye yaptığı katkılara değinen Tamer Kıran, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu bir bayrak yarışı... Bu koltuklar gelip geçici. Bu kurumların sahibi devlet ve millet. Prof. Dr. Oral Erdoğan Hocamıza bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler ve okulumuza sağladığı değerli katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Oral Hocamız, denizcilik sektörünün içinde yer alan bir insan, inşallah kendisinden Türk denizciliği olarak faydalanmaya devam edeceğimize, fikri çalışmalarıyla bizlere destek olmayı sürdüreceğine inanıyorum” diye kaydetti.

PRÜ Mütevelli Heyeti olarak yeni rektörün belirlenmesi sürecinde titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirten Tamer Kıran, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapan yeni rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca ile ilgili olarak şunları söyledi: “Prof. Dr. Arıca, sektörümüze uzak bir insan değil. Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda subaylık görevini yerine getirmiş, daha sonra kariyerini akademik alanda sürdürerek hem yüksek lisans hem doktora derecesini aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne katılmıştır. Prof. Dr. Nafiz Arıca Hocamızın, devraldığı bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına, kendisine emanet edilen bu kurumu daha iyi yerlere götüreceğine inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından akademik görev alan öğretim görevlilerine cübbeleri giydirilerek üniversite bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Tören Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi Samim Ünan’ın verdiği “Denizciliğin Son Zamanlardaki Sorunları ve Hukuksal Çözümler” isimli açılış dersi ile sona erdi.

Vira Haber