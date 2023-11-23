Piri Reis Üniversitesi'nde Bilimsel Konferans
Piri Reis Üniversitesi'nde Doç. Dr. Ali Hulki Cihan yönetiminde 'Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Güncel Gelişmeler' konulu konferans gerçekleştirilecek.
Bilindiği üzere konut ve çatılı işyeri kirası sözleşmelerinde kira bedelinin tespiti, kiraya verenin kiracıyı tahliye yolları, hem son iki yıldaki kanun değişiklikleri hem de ülkemizde giderek artan kira bedelleri yönünden, kiracı açısından da kiraya veren açısından da uygulamada yoğun derecede sorunlara yol açmaktadır. Bu anlamda mahkemelerin iş yükü de haliyle artmış, celse araları özellikle büyük şehirlerde neredeyse bir yıla varan sürelere çıkmıştır. Sözleşmenin iki tarafını karşı karşıya getiren bu şartlar, hakkaniyetle çözümü her zamankinden elzem hale getirmiştir. Sın zamanlarda bir de “günlük kiralamalar” da ayrı bir sorun olarak ortaya çıktığından, bu konuyla ilgili de özel bir yasal düzenleme yeni yürürlüğe girmiştir. Tüm bu konular ve uygulama sorunları, olan hukuk (de lege lata) ve olması gereken hukuk (de lege ferenda) bakımından masaya yatırılacaktır.
Yüz yüze yapılacak olan etkinliğe çevrimiçi katılmak da mümkün olacak.
Etkinlik online katılım linki için tıklayınız
Vira Haber
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