Piri Reis Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. PRÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran törende yaptığı konuşmada, bugün gençler için çok önemli bir gün olduğunu, uzun ve zorlu bir eğitim yolculuğunun ardından hayatlarının yeni bir dönemine başladıklarını belirterek, artık bundan sonra kendi ayakları üzerinde duracaklarını ifade etti.

Piri Reis Üniversitesi’ni kurma fikrini, Deniz Ticaret Odası ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Yönetim Kurullarında gündeme geldiği 2003-2004 yıllarını hatırladığını belirten Tamer Kıran, “Yıllar akıp geçti. Bu sene 15. yılımızı idrak ediyoruz ve kutluyoruz. Fevkalade bir dönüm noktası denizcilik için. Geldiğimiz noktada gururla, sevinçle, mutlulukla görüyoruz ki bugün birçok mezunumuz denizlerde, gemilerimizde, ofislerimizde görev alıyor ve hem kendisine, ailesine, Türk denizciliğine, hem de Dünya denizciliğine büyük faydalar sağlıyor” diye konuştu.

6 Şubatta ülkemizin bir felaket yaşadığını hatırlatan Tamer Kıran, depremde hayatını kaybeden 3 öğrenci için de büyük üzüntü duyduklarını belirterek, başsağlığı diledi. Ailelerin çocuklarını çok büyük emekler verip okuttuğunu söyleyen Tamer Kıran, “Mesleğinizde çok iyi olabilirsiniz, çok ileri gidebilirsiniz, üstün başarılar elde edebilirsiniz ama lütfen iyi bir insan olmayı aklınızdan çıkarmayın. Kendiniz, aileniz, neticede ülkeniz için iyi birer insan olun” öğüdünde bulundu. Mezun olan gençleri tebrik eden Tamer Kıran, başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

Törene, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, denizcilik sektörünün temsilcileri, öğretim üyeleri ve veliler katıldı. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Vira Haber