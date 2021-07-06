Piri Reis Üniversitesi'nde Mezuniyet Heyecanı

Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle icra edilemeyen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törenin açılış konuşmalarını Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ile Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran yaptı.

Covid-19 ile beraber tüm dünyada birçok alanda bir yavaşlama söz konusu olduğunu ifade eden Oral Erdoğan, “Biz üniversite olarak eğitim kalitenizden ödün vermedik. Bugün sizlerin yaşamında yeni bir başlangıcı da kutluyoruz. Bu zorlu süreçte iyi mücadele verdiniz, iyi sonuçlar aldınız. En yüksek teknolojik imkanlar ve donanımlı öğretim elemanlarımızla birlikte dünya standartlarında eğitim gördünüz” diye konuştu.

Erdoğan’ın ardından söz alan Mütevelli Başkanı Tamer Kıran, törenin çok özel bir gün olduğunu kaydederek farklı bir mezuniyet heyecanı yaşadıklarını belirtti. Kıran, “Her yıl bir araya gelerek yaptığımız mezuniyet töreni ne yazık ki geçen yıl pandemi nedeniyle yapamamıştık. Bugün uzaktan erişimle de olsa hem geçen yılın hem de bu yılın resmi mezuniyet törenlerini gerçekleştiriyoruz. Deniz Ticaret Odası ve denizcilik camiası olarak Piri Reis Üniversitemizi sürdürülebilir ve güçlü bir eğitim modeline kavuşturdu. Piri Reis Üniversitesi Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir değerimizdir. Ve bu değeri korumak için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak vazifemiz olacaktır” dedi.

Ülkenin umudu ve güvencesinin gençler olduğu ifade eden Kıran, gençlere şöyle seslendi: “Sevgili gençler ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Bu gerçeği büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Bütün umudum gençliktedir” ifadesiyle ülkeyi ve değerleri gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki sizde bu umutları ve güveni asla boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasında üzerinize düşen görev ve sorumlulukları tam olarak yerine getireceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tebrik ediyor, hayatınızın bu yeni döneminde başarı, sağlık ve mutluluğun her zaman yanınızda olmasını diliyorum. Yolunuz aydın, bahtınız açık, Allah yardımcınız olsun.”

Konuşmaların ardından törende eğitim-öğretim dönemini 1. 2. Ve 3.’lük elde ederek tamamlayan isimleri açıklandı. Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezun öğrencilerin takdimi ile de tören sona erdi.

Vira Haber