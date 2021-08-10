Piri Reis Üniversitesi'nden 'ilk tercih' indirimi

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) imkanlarıyla kurulan, Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik temalı üniversitesi Piri Reis, tercih ve tanıtım günlerinde aday öğrencilerini bekliyor. Üniversite ilk tercihlere büyük bir indirim uygulayacağını açıkladı.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklamasıyla birlikte üniversitelerin tanıtım ve tercih günleri 31 Temmuz’da başladı.

20 Ağustos’a kadar sürecek tanıtım ve tercih günleri ile öğrenciler de hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkanı buluyor.

Eğitim alanında çok sayıda başarıya imza atan Piri Reis Üniversitesi de akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamında haftanın 7 günü sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında Tuzla’da bulunan Deniz Kampüsü’nde aday öğrencilere en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Ayrıca Piri Reis Üniversitesi, ilk tercihlere büyük bir indirim uygulayacağını da duyurdu.

Vira Haber