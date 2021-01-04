Piri Reis Üniversitesi'ne TSE'den Kalite Belgesi

Piri Reis Üniversitesi, akademik ve idari birimlerinde kalite çevrimlerini tamamlayarak ve yapılan denetimlerden tam not alarak “TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi” belgesi almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklama şu şekilde:

Üniversitemiz; tüm akademik ve idari birimleri ile kalite çevrimlerini üstün başarı ile tamamlayarak, 16 Aralık 2020 tarihli nihai denetimlerinde hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeksizin “TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi” belgesi almaya hak kazanmıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, günümüzde birçok kuruluşun uygulamaya koyduğu, kurumsallaşma sürecinde büyük önem arz eden, ürün ve hizmet kalitesini ölçen ve sürdürülebilir iyileşmeyi destekleyen bir standart olması sebebiyle büyük önem kazanmıştır. Günümüz şartlarında sürekli yenilenmek, ölçülebilir iyileşme prensiplerini uygulamak, kurumsallaşma sürecini doğru yürütmek ve kalite kültürünü yaygınlaştırmak için Üniversite, Fakülte/Yüksekokullar için olmazsa olmaz bir müracaat yeri haline gelmiştir.

Bu kapsamda 23 Mayıs 2017 tarihinde "Kalite Yönetim Sistemi" kurulum faaliyetlerinin başlatılması kararı veren Üniversite Yönetimi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi altyapısını sağlam temellere göre uygulayabilmek, kalite süreçlerine uygun şekilde faaliyetlerini sürdürebilmek, hizmet alanların ve stratejik paydaşlarının beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmeyi amaç edinmiştir. Üniversitemiz, bu doğrultuda sistemin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla, Kalite Koordinatörlüğü’nü kurmuş, personel istihdamını sağlamış, Kalite Yönetim Sistemini yapılandırmış ve sistemin tüm birimlerde etkin olarak kullanılması, çalıştırılması ve farkındalığın sağlanması için azami dikkatle çalışmalarını sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.

Vira Haber