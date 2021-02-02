Piri Reis Üniversitesinin AB Projelerindeki Öncülüğü Devam Ediyor

AB tarafından COVID 19 ile mücadele için sağlanan ek bütçe kapsamında açılan ilave proje çağrısına, birlikte yapılan hazırlıklar kapsamında Finlandiya Satakunta University of Applied Sciences tarafından Finlandiya AB Ulusal Ajansına yapılan MERSol (Marine Engine Room Simulator on-line) proje başvurusu 95/100 oranında çok yüksek bir değerlendirme notu ile kabul edilerek 263.290 Euro hibe desteğine hak kazandı.

Piri Reis Üniversitesinin geçen yıl başlayan ve halen devam etmekte olan diğer 3 projesi ile birlikte yürütülmekte olan AB Projelerinin toplam bütçesi 1.014.889 Euroya ulaştı.

Diğer proje ortakları; Universitat Politecnica De Catalunya /Spain Kherson State Maritime Academy/Ukraine Lithuanian Maritime Academy/Lithuania Image Soft Oy /Finland Spinaker/Slovenia olup üniversitelerin stratejik ortaklık iş birliği yanı sıra projede yer alan 2 SME ile Üniversite-Sanayi iş birliği de sağlanmış olacak.

MERSol (Marine Engine Room Simulator on-line) projesi kapsamında; Makine dairesi simülatörlerinin online eğitim ve değerlendirme modüllleri, geliştirilecek özel bir yazılım ile makine dairesi simülatörlerinin çevrim içi online kullanımı ve bunun diğer simülatörlere uyarlanmasına yönelik bir rehber geliştirilmesi sağlanacaktır. Mevcut Covid19 kısıtlamaları nedeni ile sekteye uğrayan simülatör eğitimlerine devam edilebilmesi yanı sıra gelecekte yaşanabilecek benzer kriz kısıtlamaları altında eğitimlerin sürekliliği sağlanabilecek, gemilerden ayrılamayan personelin tazeleme eğitimleri yapılabilecektir. Geliştirilecek uygulamalar yeterli etkinliği sağladığı takdirde, simülatör eğitimlerinin bir kısmının uygulamalı gemi eğitimlerinden sayılması yönünde IMO nezdinde girişimlerde bulunulacaktır (Finlandiya, tüm AB çapında, Hollanda ile birlikte simülatör eğitimlerinin fiili gemi stajının iki aylık kısmından düşülmesini sağlamış olan iki ülkeden biridir. Bu iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek bilgi ve deneyim transferi sonucu bu kazanımların ülkemizdeki diğer denizcilik eğitim kurumları ile paylaşılarak, proje haricinde ülkemizde de benzer uygulamanın yapılması hususunun Bakanlık onayına sunulması planlanmaktadır).

Vira Haber