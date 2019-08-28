Plastikten en çok etkilenen beş deniz canlısı

Tazmanya Üniversitesi'nden bilim insanları plastik kirliliği nedeniyle midelerine plastik giren deniz canlılarının giderek kirlilikten daha çok etkilendiğini gösteriyor.

Deniz kuşlarının böbreklerini etkiliyor

Uzmanların araştırmalarına göre plastik yiyen deniz kuşlarının gelişimi engelleniyor ve böbrek fonksiyonlarında düşüş gerçekleşiyor.

Plastik yemek her yıl bir milyondan fazla deniz kuşu başta olmak üzere pekçok canlının hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Kaplumbağalar hem yutuyor, hem takılıyor

Exeter Üniversitesi'nden 2017 yılında yaptığı çalışmaya göre her yıl yüzlerce deniz kaplumbağası, balık ağları, altılı bira poşeti gibi plastik malzemelere takılarak hayatını kaybediyor.

Aynı araştırma kapsamında Atlantik, Pasifik Okyanusları ve Akdeniz'deki her deniz kaplumbağası türünün bağırsaklarında mikroplastikler bulundu.

Her sene yaklaşık 14 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Bu, dakikada en az bir kamyon dolusu plastik demek.

Deniz bakterilerinin fotosentezini bozuyor

Plastik kirliliği aynı zamanda insanlar için de son derece önemli olan deniz bakterilerini de etkiliyor.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı testlere göre "plastik kirliliğinden sızan kimyasal maddelere maruz kalan bakterilerde fotosentez ve oksijen üretimi azalıyor ya da gerçekleşmiyor."

Bu fotosentetik bakteriler soluduğumuz oksijenin yüzde 10'unu üretiyor.

Dişli balinalar kilolarca plastik yutuyor

Mart ayında Filipinler'de Davao City yakınlarında Cuvier gagalı balinası olarak bilinen türden bir yavru balina karaya vurdu.

Uzmanlar, ölü yavru balinaya yaptıkları otopside, canlının karnından 40 kilo plastik poşet ve 16 pirinç çuvalı çıkardı. Balinanın gastrik şoktan hayatını kaybettiği belirlendi.

Florida'daki bilim insanları, ayrıca, sert dişli bir yunus baldırının midesinde plastik torbalar ve bir balon buldular ve balinaya ötenazi uygulamak zorunda kaldılar.

Yengeçler solungaçlardan maruz kalıyor

2014 yılında Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ise mikro plastiklerin yengeçlerin vücutlarına solungaçlarının yanı sıra yutmayla girebildiklerini ortaya koydu.

Uzmanlar, bunun diğer deniz canlıları için de geçerli olduğuna inanıyor. Solungaçlardan giriş, mikroplastiklerin besin zincirinden insanlara geçme şansını da artırıyor.

Vira Haber