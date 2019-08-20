Donanmadaki 12 fırkateyn bakıma gidiyor

Kanada, envanterinde bulunan Halifax sınıfı 12 adet firkateyninin 2040'ların başında emekli oluncaya kadar devam eden bakım desteğini sağlamak için 7,5 milyar ABD Doları’ndan fazla yatırım yapıyor.

Bakım kapsamında Kanada Hükümeti, üçüncü anlaşmayı Irving Shipbuilding Inc. ile gerçekleştirdi ve 500 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. 2020’lerde başlanılması planlanan çalışma en az üç fırkateynin bakımını içerirken, ek çalışmalar eklendikçe sözleşmenin değerinin artması bekleniyor. 16 Temmuz 2016'da Kanada Hükümeti, Seaspan's Victoria Shipyards Limited ve Chantier Davie tersaneleriyle benzer sözleşmeler imzalamıştı.

Kanada Kraliyet Donanması, 12 adet firkateynden en az sekiz adedini her an hizmete hazır tutmak durumunda. Halifax sınıfı fırkateynlerin şu anda yedi tanesi Nova Scotia'daki limana bağlı, diğer beşi ise Esquimalt, British Columbia'da .

Halifax sınıfı firkateynlerin ve emekli Iroquois sınıfı muhriplerin yerini alması planlanan Su Üstü Muharebe Platformu’nun inşaatına 2020'lerin başında Irving'te başlanılması planlanıyor.

Vira Haber