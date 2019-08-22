Rusya’nın "Kara Delik"i Baltık’ta testlere başladı

Kilo sınıfı, yeni dizel elektrikli denizaltısı Proje 636.3 Petropavlovsk-Kamchatsky Baltık Denizi’ne gitti. Rusya’nın Pasifik Filosu için inşa edilen platform, burada deniz testlerine başladı. Donanma Sözcüsü, “Deniz testleri sırasında haberleşme ve hidro-akustik de dahil olmak üzere bazı sistemleri denenecek” dedi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexei Krivoruchko, Rus Donanması’nın bu yılın dördüncü çeyreğinde Petropavlovsk-Kamchatsky'yi envanterine katacağını açıklamıştı.

Rubin Merkezi Tasarım Bürosu’nun tasarladığı Proje 636.3 denizaltıları, Proje 877 ve 636 tasarımlarına dayanıyor. Sessizlikleri nedeniyle “Kara Delik” olarak adlandırılan platformlar, 20 deniz mili hıza, ikmal almadan 45 gün kesintisiz görev yapma kapasitesine ve 52 mürettebata sahip. Yaklaşık 300 metre derinliğe inebilen denizaltıların iki bin tonun üzerinde deplasmanı var. Denizaltı 2 bin 500 km menzilli Kalibr-PL seyir füzesi ateşleyebiliyor.

Pasifik Filosu’na üretilecek olan Proje 636.3 denizaltısı için 7 Eylül 2016'da sözleşme imzalanmıştı. Bu sözleşmeye göre altı adet platform inşa edilecek ve 2022’de bütün platformların teslimatı tamamlanacak.

İki farklı Petropavlovsk-Kamchatskiy denizaltı sınıfı var. K-211 Petropavlovsk-Kamchatskiy bir Proje 667BDR Kalmar sınıfıdır (NATO rapor adı: Delta III) Denizaltı 1970'lerin sonunda inşa edildi ve 1980'de Sovyet filosuna katıldı. 2010'da görevinden ayrıldı. Rolü ve sınıfındaki diğer teknelerin rolleri yeni Borei sınıfı denizaltılar üstleniyor. 28 Temmuz 2017'de Petropavlovsk-Kamchatskiy ismi Kilo sınıfı denizaltı B-274'e verildi.

Vira Haber