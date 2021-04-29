Polisan Holding, İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Polisan Holding, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; finansal disiplin çerçevesinde alınan çevik aksiyonlar ile 1Ç 2021’de oldukça güçlü bir operasyonel ve finansal performans sergileyen Grup Şirketleri sayesinde konsolide gelirler %52 artarak 355,2 milyon TL, FAVÖK marjı 2,8 puan yükselerek %17,7 ve net kar da yaklaşık dört kat artarak 38,8 milyon TL oldu. Kansai Paint ile %50 oranındaki iş ortaklığı Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre de, kombine gelirler 751,6 milyon TL, kombine FAVÖK marjı %17,8 ve net kar da 45,5 milyon TL’ye çıktı.

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding’in yılın birinci çeyreğinde kaydettiği 751,6 milyon TL’lik kombine gelirlerinin yüzde 50,0’si boya, 40,0’ı kimya aktiviteleri, yüzde 7,6’sı liman, yüzde 2,4’ü ise diğer faaliyetlerden oluştu. Polisan Holding’in ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, “Güçlü performansımızı, pazarın değişen trendlerini hızlı analiz etmenin, çevik aksiyon almanın, güçlü tedarik ağımızı kendi lehimize kullanmanın çıktıları olarak görüyoruz. Polisan Holding olarak, insanımızın sağlığını önceliklendirmek kaydıyla, işimizi kesintisiz olarak sürdürmeye ve ihtiyaç noktalarında, insan kaynağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

POLİSAN KİMYA’DA 5 MİLYON EUROLUK YENİ YATIRIM

Türkiye’deki kimya faaliyetleri hakkında bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, “Türkiye’deki kimya operasyonlarımızda, tedarik zincirindeki bozulmalar karlılık baskısı yaratsa da, tedarik ağımızdaki rekabet avantajımız sayesinde, tüm müşterilerimize siparişlerini zamanında teslim ederek, müşterilerimizin memnuniyetini sürdürdük.” dedi. Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya tarafında temellerini attıkları ve yaklaşık 5 milyon € tutarındaki yeni reçine fabrikasının universal reaktörler ile desteklenen son teknolojik alt yapıya sahip olacağı bilgisini de paylaştı.

YUNANİSTAN’DAKİ PET FAALİYETLERİ STRATEJİSİ YAKINDA NETLEŞECEK

Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden birisi olan Polisan Hellas ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Hacıkamiloğlu, şunları kaydetti: “Yunanistan’daki PET işimiz Polisan Hellas, sıkı bir finansal disiplin yaklaşımı ve operasyonel karlılık odağıyla, küresel ölçekte artan hammadde fiyatlarının da desteği ile en yüksek gelir ve karlılık, euro bazında en düşük net borç ve çalışma sermayesini yakalayarak, tarihinin en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi.” Hacıkamiloğlu, şirket ile ilgili stratejilerini Yunanistan’daki yeni regülasyonları yakından takip ederek netleştireceklerini de sözlerine ekledi.

POLİPORT’TA KAPASİTENİN 436.000 M3’E ÇIKARTILMASI PLANLANIYOR

Avrupa’nın en büyük 10 limanından olan Kocaeli Körfez Bölgesinde faaliyetini sürdüren ve yaklaşık 280.000 metrekarelik alanda kurulu Poliport’un, kapasitesini uzun vadeli bir yatırım planı sonucu 436.000 m3‘e çıkarmayı planladıklarını kaydeden Mehmet Hacıkamiloğlu, “Poliport’ta, tüm süreçlerimizde tam otomasyona geçeceğimiz ve müşterilerimize de, operasyonlarımızı canlı olarak takip etme fırsatı sunacağımız AION Projemizi başlattık. Liman operasyonlarımızı yürüten Poliport’un gelirleri olumlu kur etkisi sayesinde yükseldi. Poliport’ta, portföyümüzü, katma değerli, uçtan-uca hizmetler ile genişletmek üzere çalışmalar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

‘2021 YILINDA KARLI GELİR BÜYÜMESİ ODAĞIMIZI KORUYACAĞIZ’

Sözlerine, konsolide edilmeyen, dünyanın önde gelen boya üreticilerinden Kansai Paint ile %50 iş ortaklığı bulunan Polisan Kansai Boya hakkında bilgi vererek devam eden Mehmet Hacıkamiloğlu şunları kaydetti: “Boya operasyonlarımızda, iş yapış şekillerinin radikal anlamda değiştiği pandemi ortamında pazarlama aktivitelerimize ağırlık verdik ve bunun neticesinde, satış tonajlarımızda artış gözlemledik. Bayiler için kurguladığımız ve iletişimi TV ve dijital kanallarda da desteklenen “Polisan’la Gülümse Hayata” kampanyasının sonucunda, Polisan Kansai Boya’nın marka bilinirliği arttı. Policlubextra bağlılık programımız sayesinde, boya ustalarımızın sadakatini güçlendirdik. Yurtdışındaki dağıtım kanallarımızda da daha etkin hale gelerek, projelere ürün tedarik etmeye başladık. Polisan Kansai Boya’da, Dow Chemical ve Kansai Paint iş ortaklıklarımız ile sinerji oluşturarak, yüksek karlılık seviyelerimizi korumaya odaklanacağız.“

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, ihracat ve AR-GE çalışmaları hakkında da bilgi vererek; “Kimya ve boya işimizde, ihracat, potansiyel büyüme unsuru olmaya devam edecek. Yeni AR-GE merkezi binasına taşınan Polisan Kansai Boya ve toplam gelirleri içerisindeki katma değerli ürün payını her geçen yıl artıran Polisan Kimya, ihraç pazarlarına yönelik, katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Vira Haber